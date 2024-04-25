Крис Дженнер получила неожиданный подарок от Меган Маркл

Бизнесвумен и мама Ким Кардашьян - Крис Дженнер – в Instagram Storis опубликовала фото банки джема ограниченного выпуска, который Меган выпустила под своим новым брендом American Riviera Orchard.

Ее банка варенья была номером 13 из 50, разосланных другим влиятельным гурманам. Также в подарочную корзину входил потрясающий набор выращенных в домашних условиях лимонов и белая карточка, где было калиграфично написано имя получателя – Крис Дженнер. Вероятно, Меган сама писала открытки, так как известно, что в ранние годы своей актерской карьеры она брала уроки каллиграфии.

"Спасибо @americanrivieraorchard", добавив лимонно-желтый смайлик в виде сердечка любви", - написала Крис в сторис подарка от герцогини Сассекской.

Меган Маркл сделала подарок Крис Дженнер / Фото: Крис Дженнер/Instagram

Такую же банку джема получила от Меган Маркл и модель Крисси Тейген. Она поделилась в блоге роликом, как готовит закуску с использованием джема жены принца Гарри и сообщила, что не ела ничего вкуснее на этой неделе.

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