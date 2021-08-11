Критикует индустрию моды и не покупает одежду: Грета Тунберг появилась на обложке Vogue Scandinavia

Шведская экологическая активистка Грета Тунберг, получившая международную известность и признание за продвижение мнения о неизбежном экзистенциальном кризисе для человечества в результате изменения климата, стала героиней обложки скандинавского выпуска Vogue.

18-летняя девушка опубликовала кадр обложки у себя в Instagram, на котором запечатлена в длинном тренче и макси-платье под ним, рядом с экоактивисткой стоит лошадь. Фото сделано на природе, а под снимком Грета пишет:

"Индустрия моды вносит огромный вклад в климатическую и экологическую катастрофу, не говоря уже о ее влиянии на бесчисленное количество рабочих и сообществ, которых эксплуатируют по всему миру, чтобы некоторые могли наслаждаться модой, которую многие считают одноразовой.

Многие создают впечатление, будто индустрия моды начинает брать на себя ответственность, тратя фантастические суммы на кампании, в которых они изображают себя "экологичными", "этичными", "зелеными", "климатически нейтральными" и "справедливыми". Но давайте проясним: это почти всегда совсем не так. Невозможно массово производить вещи и потреблять "ответственно" в существующем мире. Это одна из многих причин, по которым нам нужны системные изменения", - отметила Грета.

Больше кадров можно увидеть на официальной странице Vogue Scandinavia. На одном из них Тунберг одета в объемный бежевый свитер и светлые брюки в тон, а ее длинные волосы распущенны.

"Грета Тунберг не любит светских разговоров, она предпочитала проводить большую часть своего времени на съемочной площадке в одиночестве, исследуя потрясающие пейзажи и проводя время с исландской лошадью Стренгуром. Грета любит лошадей и знает их почти энциклопедически. Ее отец говорит, что у нее фотографическая память, и невероятное количество деталей, которые она знала о них, подтвердили эту теорию. Несмотря на то, что она застенчива перед камерой, она всегда вступала в разговор, когда к ней подходили с той уравновешенностью и ясностью, которую мы узнали, мы гордимся тем, что она была представлена на самой первой обложке Vogue Scandinavia", - написали редакторы под этим снимком.

Автором снимков стал фотограф @alexandrovklumofficial. Сама Грета в интервью заявила: "Легко забыть, что Грета Тунберг только заканчивает первый год гимназии (средней школы). Итак, что будет дальше с этой молодой девушкой, которая уже три года подряд номинируется на Нобелевскую премию мира? Идеально было бы просто вернуться в школу и закончить учебу и не беспокоиться о климате. Но пока есть потребность в активистах, я, наверное, буду активисткой", - заключила она. И добавила, что уже три года сама не покупает одежду, а одалживает ее у знакомых, если ей это необходимо. Грета убеждена, что индустрия моды требует немедленных изменений.

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