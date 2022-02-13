Кризис в шведском королевстве: кронпринцесса Виктория на грани развода с мужем

Неспокойно нынче в шведском королевстве. Пресса пестрит заголовками о том, что наследная принцесса Виктория, старшая дочь короля Карла Густава, находится на грани развода с мужем принцем Даниэлем. Пара состоит в браке уже почти 12 лет и пытается спасти отношения, посещая психолога.
Шведские журналисты пообщались с несколькими приближенными к принцессе людьми и выяснили, что Виктория плохо себя чувствует и крайне разочарована в Даниэле. Не исключает принцесса и возможный развод.
"Это очень серьезный шаг в ее положении", - говорит друз семьи, и добавляет: "Я бы сказал, что это верхушка айсберга, давно есть проблемы, о которых люди не догадываются. Честно говоря, мне кажется странным, что она терпела столько времени. Он не был добр к ней", - пишет stoppapressarna.se.
Говорят, что кронпринцесса расплакалась во время парной терапии с принцем Даниэлем. Именно 44-летняя кронпринцесса пытается спасти отношения с 48-летним мужем.
Свадьба Даниэля и Виктории состоялась 19 июня 2010 года, в 34-ю годовщину бракосочетания родителей принцессы. Это стало счастливым событием не только для кронпринцессы Виктории, но и ее младшей сестры принцессы Мадлен, она к тому времени уже много лет находилась в отношениях, но согласно королевскому протоколу не могла выйти замуж до тех пор, пока этого не сделает ее старшая сестра.
Кроме того, СМИ уверяют, что король Швеции Карл Густав был бы благосклонен к будущему расставанию дочери с мужем, потому что он по-прежнему не убежден в пригодности Даниэля для принцессы. Изначально король был против их брака, поскольку мечтал выдать замуж дочь за принца датского Фредерика.
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