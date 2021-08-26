Кронпара Норвегии отметила 20-летие в браке: вспоминаем их свадьбу в фотографиях

Норвежская кронпара – принц Хокон и принцесса Метта-Марит – вчера, 25 августа, отметили 20-ю годовщину со дня своей свадьбы.

По случаю праздника на официальной странице королевской пары были опубликованы свадебные, а также семейные снимки Метте-Марит и принца Хокона вместе с детьми.

Наследный принц Хокон, который займет трон вслед за своим отцом, королем Харальдом V, познакомился с Метте-Марит Тьессем Хейби через общих друзей в 1999 году. Хотя их роман и помолвка вызвали некоторые проблемы - у Метте-Марит был маленький сын от предыдущих отношений с мужчиной, у которого была судимость, он был связан с наркотиками. Метте-Марит также открыто заявляла, что употребляла наркотики в молодости на вечеринках.

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Свадьба королевской пары состоялась 25 августа 2001 года в соборе Осло. Невеста была одета в белое шелковое креповое платье, разработанное норвежским дизайнером свадебных платьев Ове Хардер Финсетом, а также фату длиной 20 футов. Конечно, ни одна королевская свадьба не обходится без тиары. Принцесса Метте-Марит надела в день свадьбы бриллиантовую тиару-бандо, сделанную в 1919 году, пишет People. Тиару ей преподнесли в качестве подарка свекор и свекровь – король Харальд V и королева Соня.

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Сын принцессы Метте-Марит сыграл особую роль в церемонии. Мариус Борг Хейби выступил в роли мальчика-пажа и присоединился к своей матери на балконе собора Осло вместе с другими членами королевской семьи. На свадьбе также присутствовали члены других королевских домов со всего мира: наследный принц Дании Фредерик был шафером, принц Уэльский Чарльз, князь Монако Альбер II, король Швеции Карл Густав и королева Сильвия, кронпринцесса Швеции Виктория со своим братом принцем Карлом Филиппом и сестрой принцессой Мадлен, принц Виллем-Александр и его супруга Максима и многие другие.

Принцесса Ингрид Александра, Метте-Марит, наследная принцесса Норвегии, принц Сверре Магнус, Хокон, наследный принц Норвегии, королева Соня и король Харальд V / Getty Images

Первенец пары - дочь принцесса Ингрид - родилась в 2004 году, а сын - принц Сверре Мангур - появился на свет в 2005 году.

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