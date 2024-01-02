Кронпринц Фредерик: что известно о новом короле Дании

В новогоднюю ночь мать кронпринца – королева Дании Маргрете II заявила, что отрекается от престола в пользу своего старшего сына. 14 января 2024 года Фредерик станет новым королем Дании.

Сейчас кронпринцу Фредерику 55 лет. Он женат на австралийке Мэри Дональдсон, которая в 2004 году после их свадьбы получила титул кронпринцессы Мэри, графини Монпеза. У пары есть четверо взрослых детей, старший из которых – принц Кристиан – теперь является первым в линии наследования датского престола.

Королева Магртере II и кронпринц Фредерик / Фото: Getty Images

Ранняя жизнь и детство Фредерика

Старший сын королевы появился на свет 26 мая 1968 года в результате экстренного кесарева сечения в Национальной Королевской Больнице в Копенгагене. Мальчика назвали в честь его деда и на тот момент короля Фредерика IX. Он был крещен спустя месяц 24 июня 1968 года в церкви Холмен. Он стал наследным принцем Дании, когда его мать Маргрете II взошла на престол 14 января 1972 года. Также у него есть младший брат - принц Дании Иоахим.

Кронпринц Фредерик / Фото: Getty Images

Учеба и работа

Учился будущий король в начальной школе в Сколе Кребса, а также некоторое время получал частное образование во дворце Амалиенборг. В старших классах принц посещал школу-интернат в Нормандии, на севере Франции. В 1986 году Фредерик окончил гимназию Эрегард. В школьные годы он был очень застенчивым ребенком и справиться с этим ему помогла учеба в школе и социализация. Помимо родного датского, он свободно говорит на французском (язык его отца), английском и немецком языках. Позже Фредерик окончил курс политологии в Орхусском университете (имеет степень магистра) и год отучился в Гарвардском университете также изучая этот же предмет. Фредерик проработал три месяца в датской миссии ООН в Нью-Йорке в 1994 году. А с 1998 по 1999 год был назначен первым секретарем посольства Дании в Париже.

Кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

Военная служба

Как и полагалось будущему наследнику принц Фредерик прошел военное обучение и подготовку во всех трех службах, а именно в качестве водолаза в элитных военно-морских силах специальных операций Фремандскорпсет. А также учился в датском королевском оборонном колледже, продолжая работать в оборонных службах и в период 2002–2003 годов служил штабным офицером в Командовании обороны Дании, а с 2003 года — старшим преподавателем Института стратегии Датского королевского оборонного колледжа.

Брак и дети

Кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри в день помолвки / Фото: Getty Images

Со своей будущей супругой Мэри Дональдсон кронпринц Фредерик познакомился в Сиднее во время Олимпийских игр 2000 года. Одна гадалка предсказала Мэри, что та встретит успешного иностранца, который покорит ее сердце. Их первая встреча состоялась в баре Slip Inn Сиднее.

Роман вспыхнул стремительно, некоторое время они просто переписывались, а потом спустя год датская пресса узнала, что принц встречается с иностранкой. Надо сказать, что королева сразу одобрила кандидатуру Мэри на роль невесты наследника престола, хотя была очень избирательна в выборе сына. 8 октября 2003 года королева Маргрете дала согласие на брак Фредерика и Мэри. Свадьбу пара сыграла 14 мая 2004 года.

Кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри / Фото: Associated Press

У пары четверо детей: Кристиан (род. 15 октября 2005 г.), Изабелла (род. 21 апреля 2007 г.) и близнецы Винсент и Жозефина (род. 8 января 2011 г.).

Кронпринц Фредерик, принц Кристиан и кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

14 января 2024 года, когда Фредерик официально взойдет на престол и станет королем, его супруга станет новой королевой-консортом Мэри, а их старший сын – кронпринцем Кристианом, первым в линии наследования датского престола.

Датская королевская семья с детьми / Фото: Getty Images

Читайте также: