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Кронпринц Хокон нарушил молчание после того, как его пасынок оказался за решеткой

Кронпринц Хокон нарушил молчание после того, как его пасынок оказался за решеткой

Мариус Борг Хейбю и кронпринц Хокон / Фото: Getty Images

Наследник норвежского престола кронпринц Хокон впервые выступил с заявлением после задержания его пасынка после предполагаемого инцидента в Осло.

Мариус Борг Хейбю — старший сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, супруги кронпринца Хокона и матери его детей. На днях стало известно, что 27-летнего парня задержала полиция после инцидента на домашней вечеринке, где он был с компанией.

Мариусу были предъявлены предварительные обвинения в нанесении телесных повреждений 20-летней девушке и нанесении ущерба квартире. Он провел под стражей более 30 часов, прежде чем был освобожден.

Мариус Борг Хейбю и его мать кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images
Мариус Борг Хейбю и его мать кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Getty Images

Тем временем кронпринц Хокон вчера прибыл в Париж на Олимпийские игры и нарушил молчание относительно инцидента и назвав его "серьезным вопросом". Хокон заявил норвежским журналистам:

"Это серьезное дело, когда полиция вовлечена в него таким образом, но в то же время мне не следует вдаваться в подробности этого дела", - сказал кронпринц, пишет express.co.uk.

Наследный принц сказал, что его жена Метте-Марит не присоединилась к нему в Париже и осталась дома, добавив: "В нашей семье, как и во всех семьях, иногда важно быть дома. На этот раз поехал я, а она осталась дома".

Кронпринц Хокон на Олимпиаде в Париже / © Associated Press
Кронпринц Хокон на Олимпиаде в Париже / Фото: Associated Press

Хотя ранее Норвежский дворец подтвердил, что Метте-Марит отложила запланированную поездку в Париж, причина переноса не была названа.

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