Кронпринц Хусейн опубликовал нежное фото со своей супругой принцессой Раджвой

Кронпринц Хусейн показал в своем блоге в Instagram кадры из их с принцессой Раджвой поездки в Сингапур.

На одном из снимков пара запечатлена рядом друг с другом. А подпись к фото гласит: "Украсть момент в напряженный день".

В этот день принцесса Раджва носила платье-миди с цветочным принтом от Karen Millen, ее волосы были распущены и уложены локонами, красиво спадали с плеч, а на лице был легкий дневной макияж. Принц Хусейн был в белой рубашке и очевидно в пиджаке, который снял, чтобы сделать такое непринужденное фото.

Кронпара Иордании также опубликовала видео, в котором показала, как проходила эта насыщенная первая поездка за границу в новом году.

"Насыщенная программа в Сингапуре, ориентированная на обмен знаниями в области технического и профессионального образования и обучения, развития технологий, административной реформы, развития туризма и расширения экономических возможностей", - подписал видео сын королевы Рании.

Напомним, ранее мы показывали вам еще один образ Раджвы с поездки в Сингапур.

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