Кронпринцесса Мэри с детьми покормила пингвинов в Копенгагенском зоопарке

5 февраля датской кронпринцессе Мэри исполняется 50 лет. По этому случаю в Дании проходит ряд мероприятий с участием Ее королевского Высочества и членов ее семьи.

Вчера принцесса Мэри как покровитель Копенгагенского зоопарка вместе с детьми - принцем Винсентом и принцессой Жозефиной - посетили зоопарк, чтобы положить первый дерн в "Австралийский сад Мэри", который был открыт по случаю 50-летия кронпринцессы.

На Мэри в этот день было клетчатое темно-синее пальто от Hobbs, под которым был виден свитер с высокой горловиной и черные брюки клеш.

Кронпринцесса Мэри / Getty Images

Во время визита королевская семья имела возможность покормить пингвинов внутри комплекса и подержать змею в Zoolab вместе с первоклассником школы Оле Ремера, после чего экскурсия прошла через Tropezoo в кенгуру-центр, который является существующей частью "Австралийского сада Мэри".

Кронпринцесса Мэри / Getty Images

Также Мэри с детьми посетили место, где будет создан новый зеленый комплекс, в котором будут жить виды животных с родины кронпринцессы. Напомним, Мэри родилась и выросла в Австралии, а в Данию переехала в 2003 году после помолвки с сыном королевы Маргрете II – кронпринцем Фредериком.

Кронпринцесса Мэри / Getty Images

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