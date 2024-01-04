Кронпринцесса Мэри в компании королевы Маргрете II устроила прием в королевском дворце

Наследный принц Фредерик и наследная принцесса Мэри вместе с королевой Маргрете II главенствовали на торжественном новогоднем приеме в честь дипломатического корпуса.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик с королевой Маргрете II / Фото: Getty Images

Кронпринцесса Мэри, которая с 14 января станет новой королевой-консортом Дании, блистала в этот вечер в платье Julie Fagerholt Heartmade темно-синего цвета, ему в тон подобрала клатч Quidam Bags и обула туфли Jimmy Choo.

Волосы принцессы были собраны в красивую прическу и заколоты шпильками, в ушах сверкали цветочные серьги с бриллиантами Bruunrasmussen, а в макияже будущая королева подчеркнула черной подводкой глаза и нюдовой помадой губы. На пальце у Мэри сверкало кольцо с рубрином и на ногтях был бордовый маникюр.

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Кронпринц Фредерик, который скоро станет королем Дании, был одет в военную форму. А его мать королева Маргрете II была в бордовом костюме с меховым воротником и манжетами.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / Фото: Getty Images

Напомним, на днях королевский дворец объявил под каким именем взойдет на трон кронпринц Фредерик.

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