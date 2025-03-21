Кронпринцесса Метте-Марит надела яркое платье на аудиенцию с президентом Владимиром Зеленским

Наследная кронпара Норвегии дала аудиенцию президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его визита в страну.

Кронпринцесса Метте-Марит появилась на встрече в красном платье-рубашка, с рукавами три четверти и поясом на талии. Ее белокурые волосы были уложены в красивую прическу, на шее был кулон, а на запястье несколько браслетов. Макияж Метте-Марит выглядел максимально натурально. Кронпринц Хокон был в темно-синем костюме, белой рубашке и синем галстуке в принт. Президент Зеленский надел темные брюки и черный лонгслив с гербом на груди.

Кронпринцесса Метте-Марит, кронпринц Хокон и Владимир Зеленский / Фото: Instagram норвежской королевской семьи

"Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретился с наследным принцем-регентом в Королевском дворце. На аудиенции также присутствовала кронпринцесса Метте-Марит.

После аудиенции во Дворце Президент Украины посетил Стортинг (парламент Норвегии), где его принял спикер Масуд Гараххани. Ранее в тот же день он встретился с премьер-министром Йонасом Гаром Стере и несколькими членами правительства", - говорится в сообщении дворца в Instagram.

Кронпринцесса Метте-Марит, кронпринц Хокон и Владимир Зеленский / Фото: Instagram норвежской королевской семьи

Напомним, ранее норвежский королевский дворец сообщал, что кронпринцесса Метте-Марит не будет исполнять свои обязанности, как раньше, а ее график будет скорректирован. Это связано с состоянием ее здоровья.

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