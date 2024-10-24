Кронпринцесса Метте-Марит не будет исполнять королевские обязанности: норвежский дворец сделал заявление

Норвежский королевский двор сообщил изданию People, что кронпринцесса Метте-Марит в настоящее время находится на больничном.

"Метте-Марит пока что не будет исполнять свои королевские обязанности из-за побочных эффектов лекарств, которые Ее Королевское Высочество принимает для лечения своего хронического заболевания легких.

Она находится на больничном, первоначально на неделю", — говорится в сообщении. Ее официальная программа в этот период будет отменена или отложена".

Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / Фото: Associated Press

В 2018 году стало известно, что у Метте-Марит диагностировано хроническое заболевание легких — хронический легочный фиброз, который возникает, когда легочная ткань покрывается рубцами и вызывает снижение поступления кислорода в кровь.

"Предыдущий опыт показал, что лекарства могут вызывать побочные эффекты, которые могут иметь последствия для официальной программы кронпринцессы", — говорится в заявлении королевского дома, опубликованном ранее. Поэтому мы считаем естественным поделиться этой информацией на этот раз. Мы сообщим вам об изменениях в официальной программе, если это необходимо».

Хронический фиброз легких неизлечим и со временем прогрессирует, однако лечащий врач Метте-Марит в Национальной больнице, профессор Кристиан Бьеро, говорит, что развитие заболевания в этот период было медленным".

Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлом месяце кронпринцесса столкнулась с дополнительным стрессом после того, как ее старший сын Мариус был арестован и обвинен в насилии.

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