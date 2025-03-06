Кронпринцесса Метте-Марит не может исполнять королевские обязанности, как прежде: что произошло

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит сменит свои королевские обязанности, поскольку ее хронический легочный фиброз прогрессирует, объявил королевский дом Норвегии. О диагнозе будущей королевы стало известно в 2018 году.

"У Ее Королевского Высочества кронпринцессы Метте-Марит хроническое заболевание легочный фиброз прогрессирует. У кронпринцессы есть ежедневные симптомы и недомогания, которые влияют на ее способность выполнять свои обязанности. Кронпринцессе нужно больше отдыхать, и ее распорядок дня меняется быстрее, чем раньше", — говорится в заявлении . "Это означает, что изменения в ее официальном расписании могут происходить чаще и в более короткие сроки, чем мы привыкли", - говорится в сообщении дворца.

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Getty Images

Также подчеркивается, что принцесса Метте-Марит намерена продолжать свою работу и что ее график изменится в соответствии с ее текущими потребностями. Напомним, вчера, 5 марта, принцесса посетила медицинских клоунов в больнице Уллевал в Осло. На мероприятии Метте-Марит появилась в белом трикотажном джемпере, бордовых брюках-клеш со стрелками и сером пальто, на котором была пришпилена брошка в виде бабочки с бриллиантами. Метте-Марит приехала, чтобы посмотреть, как клоуны больницы (профессиональные актеры, проходящие специальную подготовку) поднимают настроение детям, проходящим там лечение.

Кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Getty Images

"У наследной принцессы есть сильное желание продолжать работать, и поэтому мы организуем ее официальную программу в будущем наилучшим образом, чтобы ее здоровье и работа могли сочетаться", — заключили в королевском доме.

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