Кронпринцесса Метте-Марит после тревожных новостей о здоровье появилась на публике

Члены шведской и норвежской королевских семей посетили спортивные соревнования в Тронхейме.
Кронпринц Хокон и его супруга кронпринцесса Метте-Марит о здоровье которой дворец недавно делал не очень утешительные заявления, вместе со шведской кронпринцессой Викторией, ее мужем кронпринцем Даниэлем и двумя детьми – принцем Оскаром и принцессой Эстель – посетили гонки среди женщин на 50 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта FIS в Тронхейме.
Принцесса Метте-Марит была в черной куртке и без шапки, а ее муж Хокон надел красный пуховик и черную шапку с пумпоном. Принцесса Виктория также была в куртке и без головного убора. Рядом с ними были запечатлены дети Виктории.
В Instagram кронпринцесса опубликовала еще несколько фото с мероприятия, показав, как они болели за шведскую команду.
Ранее, напомним, кронпринцесса и кронпринц Норвегии уже посещали спортивное мероприятие в Тронхейме.
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