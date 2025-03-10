Кронпринцесса Метте-Марит после тревожных новостей о здоровье появилась на публике

Кронпринц Хокон и его супруга кронпринцесса Метте-Марит о здоровье которой дворец недавно делал не очень утешительные заявления, вместе со шведской кронпринцессой Викторией, ее мужем кронпринцем Даниэлем и двумя детьми – принцем Оскаром и принцессой Эстель – посетили гонки среди женщин на 50 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта FIS в Тронхейме.

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит, кронпринцесса Виктория с детьми принцессой Эстель и принцем Оскаром / Фото: Getty Images

Принцесса Метте-Марит была в черной куртке и без шапки, а ее муж Хокон надел красный пуховик и черную шапку с пумпоном. Принцесса Виктория также была в куртке и без головного убора. Рядом с ними были запечатлены дети Виктории.

В Instagram кронпринцесса опубликовала еще несколько фото с мероприятия, показав, как они болели за шведскую команду.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Шведская королевская семья/Instagram

Кронпринцесса Виктория / Фото: Шведская королевская семья/Instagram

Кронпринцесса Виктория / Фото: Шведская королевская семья/Instagram

Ранее, напомним, кронпринцесса и кронпринц Норвегии уже посещали спортивное мероприятие в Тронхейме.

Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / Фото: Getty Images

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