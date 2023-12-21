Кронпринцесса на съемку не пришла: как выглядит рождественская открытка норвежской королевской семьи

Члены норвежской королевской семьи представили свою праздничную открытку 2023 года.
На фото, которым поделился королевский дворец, запечатлены король Харальд V и королева Соня, а также их старший сын и будущий король – кронпринц Хокон и его двое детей – принцесса Ингрид-Александра и принц Сверре Магнус. Кронпринцесса Метте-Марит на съемки не присутствовала из-за того, что тогда как раз болела короновирусом.
"Счастливого Рождества всем от представителям королевской семьи ✨
Рождественская фотография этого года была сделана в Конгссетре в Воксенколлене в Осло. К сожалению, кронпринцесса не смогла присутствовать из-за коронавируса", - гласит подпись к фотографии.
Ранее рождественскую открытку показали испанские монархи и бельгийская королевская семья.
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