Кронпринцесса на съемку не пришла: как выглядит рождественская открытка норвежской королевской семьи

На фото, которым поделился королевский дворец, запечатлены король Харальд V и королева Соня, а также их старший сын и будущий король – кронпринц Хокон и его двое детей – принцесса Ингрид-Александра и принц Сверре Магнус. Кронпринцесса Метте-Марит на съемки не присутствовала из-за того, что тогда как раз болела короновирусом.

"Счастливого Рождества всем от представителям королевской семьи ✨

Рождественская фотография этого года была сделана в Конгссетре в Воксенколлене в Осло. К сожалению, кронпринцесса не смогла присутствовать из-за коронавируса", - гласит подпись к фотографии.

Ранее рождественскую открытку показали испанские монархи и бельгийская королевская семья.

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