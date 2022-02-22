Кронпринцесса Виктория и ее муж Даниэль сделали официальное заявление на фоне слухов об их разводе

Кронпринцесса Виктория и ее муж Даниэль сделали официальное заявление на фоне слухов об их разводе

Недавно шведская пресса пестрила заголовками о том, что кронпринцесса Виктория, будущая королева Швеции, на грани развода со своим мужем принцем Даниэлем.

Кронпринцесса Виктория и муж принц Даниэль опубликовали личное обращение в Instagram, чтобы ответить на "широко распространенные негативные слухи" об их отношениях.

"Нам стало известно, что существует широкое распространение негативных слухов о наших личных отношениях. Распространяются слухи об измене в отношениях и готовящемся разводе. В обычных случаях мы не комментируем слухи и домыслы. Но чтобы защитить нашу семью, мы хотим раз и навсегда дать понять, что слухи, которые сейчас распространяются, совершенно необоснованны.

Виктория и Даниэль", - говорится в их общем заявлении.

Неожиданный шаг в ответ на слухи стал огромным сюрпризом для общественности и привлек внимание всего мира. Виктория и Даниэль связали себя узами брака 19 июня 2010 года, а познакомились в тренажерном зале, который посещала Виктория. Даниэль был его владельцем и тренером. Историю любви пары мы вам рассказывали вот в этом материале.

У пары двое детей: 9-летняя принцесса Эстель и 5-летний принц Оскар.

Кронпринцесса Виктория, кронпринц Даниэль и их дети / Getty Images

Читайте также: