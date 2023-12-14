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Кронпринцесса Виктория поделилась милым праздничным фото своих подросших детей

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
631
Время на прочтение
1 мин
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Кронпринцесса Виктория поделилась милым праздничным фото своих подросших детей

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль с детьми / Фото: Getty Images

Кронпринцесса Виктория в преддверии Рождества поделилась праздничной фотографией своих детей.

В Instagram-аккаунте шведской королевской семьи опубликовали фото 11-летней принцессы Эстель и 7-летнего принца Оскара, празднующих День Святой Люсии. Сестра и брат были запечатлены на снимке в белых платьях в полный рост.

Эстель была в золотой короне, украшенной искусственными свечами, а Оскар в белой конической шляпе, украшенной золотыми звездами.

По случаю праздника Эстель также несла корзинку со свежеиспеченным печеньем и имбирными пряниками в форме елки.

Фотографию сделала сама кронпринцесса Виктория – будущая королева Швеции.

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Дата публикации
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