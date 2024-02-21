Кронпринцесса Виктория приехала в США: рассматриваем четыре новых образа

В первый день визита кронпара посетила Скандинавскую школу и культурный центр в Сан-Франциско. Для выхода Виктория выбрала шелковую блузку цвета слоновой кости Vesna W Stockholm, юбку-миди в принт от Maxjenny, взяла с собой маленький клатч-конверт от Stella McCartney и обула замшевые туфли в тон Gianvito Rossi. В ушах у принцессы были серьги из розового золота Edblad.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

Вчера супруги посетили смотровую площадку Золотые Ворота во время своего тура по заливу Сан-Франциско в Саусалито. Там Виктория появилась в бежевом плаще Stutterheim, в штанах, кроссовках от Axel Arigato и с шерстяным шарфом Bernadotte & Kylberg на шее.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Фото: Getty Images

В тот же день Виктория и Даниэль, вместе с шведским министром международного развития Йоханом Форсселлом встретились с мэром Сан-Франциско Лондон Брид. В этот раз кронпринцесса Виктория появилась на публике в красном брючном костюме The Extreme Collection под которым была белая рубашка, в руке держала черный клатч Vogt, а на шее у нее был яркий цветной шарф The Silk Vault (кстати, такие аксессуары принцессы в последнее время полюбила и часто носит). Принцесса обула черные кожаные туфли на каблуках и дополнила образ жемчужными серьгами-висюльками Cravingfor.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Фото: Getty Images

Вечером кронпринцессу и кронпринца ожидал инаугурационный прием нового Генерального консульства Швеции в Музыкальной консерватории Сан-Франциско. Виктория появилась на нем в изумрудно-сиреневом платье на одно плечо, сочетая с шарфом в тон и маленьким клатчем от Bottega Veneta.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Фото: Getty Images

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