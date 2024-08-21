Кронпринцесса Виктория стала студенткой: что будет изучать будущая королева Швеции

Наследная принцесса Швеции Виктория начала посещать специальные курсы, чтобы повысить свои военные знания.
19 августа Королевский дом Швеции объявил, что 47-летняя кронпринцесса официально начала специальную подготовку офицеров и что наследница престола отправилась на курс, чтобы "еще больше укрепить свои позиции в вооруженных силах и получить более глубокое понимание тактики, военной науки и военной стратегии", - говорится в пресс-релизе.
В Instagram дворца поделились и новой фотографией кронпринцессы в военной форме.
"Обучение является частью усилий кронпринцессы по постоянному расширению своих знаний в рамках подготовки к ее будущей миссии в качестве главы государства", — говорится в сообщении.
"С большим нетерпением сегодня я продолжаю свое военное образование в Норвежской академии обороны. Вместе с другими курсантами я, среди прочего, займусь тактикой, военной наукой и военной стратегией.
Сейчас я стремлюсь направить всю свою энергию на подготовку офицеров, чтобы в будущем иметь возможность представлять Швецию и Вооруженные силы наилучшим образом.
Я с нетерпением жду интересного и полезного времени обучения вместе с моими новыми однокурсниками!», - написала кронпринцесса.
Напомним, ранее кронпринцесса Виктория с детьми появилась на праздничном мероприятии в Стокгольме.
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