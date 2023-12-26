Кронпринцесса Виктория в красном костюме, а ее дочь – в шубе: шведские монархи вышли в свет

Будущая королева Швеции со своей семьей посетила мероприятие в день Рождества.

Кронпринцесса Виктория вчера поздравила с Рождеством всех, кто работает в Швеции в выходные дни.

"Утром в канун Рождества семья наследной принцессы посетила сотрудников таможенной службы в Вяртахамнене в Стокгольме. В ходе визита семья наследной принцессы выразила пожелания счастливого Рождества и счастливого Нового года сотрудникам таможни, которые работают во время Рождества и предстоящих выходных", - гласит подпись под фотографиями Виктории и ее детей, а также мужа кронпринца Даниэля в Instagram.

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В этот день кронпринцесса носила красный приталенный жакет с тонким черным поясом и макси-юбку такого же цвета, под жакетом у нее была черная водолазка, волосы она собрала в низкий пучок и надела крупные золотые серьги. На запястье у Виктории были часы и несколько колец на пальцах.

Ее дочь принцесса Эстель была в меховом пальто цвета экрю Stand Studio Maria, белых колготах и в черных перчатках. А маленький принц Оскар надел синий джемпер и синие штаны в сочетании с ботинками.

Напомним, в Рождество кронпринцесса тоже в красном наряде произнесла торжественную рождественскую речь, которую опубликовали в соцсетях.

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