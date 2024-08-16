Кронпринцесса вмешалась: мать Мариуса Хойби поговорила с девушкой ее сына, к которой он применил насилие

Норвежский королевский дворец подтвердил, что мать Мариуса Хойби – кронпринцесса Метте-Марит разговаривала с его девушкой Ребеккой Хелберг после инцидента в ее квартире.

20-летняя Ребекка подверглась попыткам насилия, физического и психологического от старшего сына норвежской кронпринцессы. Мариус был арестован, а вскоре отпущен. Позже он выпустил заявление, в котором признал свою вину и извинился перед возлюбленной. Его мать Метте-Марит встретилась с жертвой, но с какой целью, не сообщается.

Мариус Борг Хейбю - сын кронпринцессы Метте-Марит / Фото: Getty Images

Юристы комментируют норвежской прессе, что любой разговор Метте-Марит с потерпевшей может рассматриваться, как влияние, пишет seher.no А это предусматривает гораздо более строгое наказание, чем положение о телесных повреждениях, в которых обвиняют ее сына. Согласно не официальной информации кронпринцесса проявила заботу и человечность в разговоре по отношению к девушке, с которой у нее тоже есть определенные отношения.

Отметим, что дело о жестоком инциденте, совершенном Мариусом Хойби в квартире его подруги, вызвало переполох во всей Европе. Добавило это и проблем норвежской королевской семье.

Мариус Хойби и его мать кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Getty Images

Мариус – старший сын кронпринцессы Метте-Марит, жены наследного принца Хокона, которого она родила еще до встречи с ним. Он не является наследником престола, но воспитывался, как и младшие дети Метте-Марит и Хокона согласно всех королевских правил.

Напомним, ранее мы показывали, как выглядит 20-летняя девушка Мариуса, которая является пострадавшей по делу насилия. Мариус Хойби в своем заявлении сообщил, что употребляет кокаин и долгое время боролся с зависимостью, а также имеет психические диагнозы и собирается пройти реабилитацию.

Мариус Хейбю и Ребекка Хелберг

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