Кронпринцессе Мэри - 50 лет: датская королевская семья показала новые семейные фото

5 февраля датская кронпринцесса Мэри празднует свое 50-летие.

По случаю дня рождения на официальной странице королевской семьи в Instagram были опубликованы новые фото именинницы и ее семьи.

На серии снимков Мэри позировала с мужем - наследника датского престола кронпринца Фредерика, а также четырех их детей: Кристиана, Изабеллы, Винсента и Жозефины. Вся семья запечатлена в белых рубашках, однако дети были в джинсах, а Мэри и Фредерик в брюках.

Также на странице опубликовали и марку, которая была сделана к 50-летию Мэри. На снимке Ее Королевское Высочество кронпринцесса запечатлена в традиционном национальном костюме Гренландии.

Однако это еще не все сюрпризы от королевской семьи. К дню рождения они также выпустили новые официальные портреты Мэри и Фредерика.

А также портрет, на котором кронпринцесса позирует в роскошном вечернем платье нежного оттенка и полностью украшенного пайетками и бисером. Волосы Мэри уложены в элегантную прическу, на лице макияж, а на руке - культовый браслет The Love Bracelet от Cartier. В очень похожем платье не так давно появлялась и британская любимица - герцогиня Кембриджская Кэтрин, однако ее наряд был изумрудного оттенка.

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