Кронпринцесса Виктория и принцесса София вместе с украинцами посетили службу

24 февраля в годовщину российского вторжения члены шведской королевской семьи приняли участие в молитве о мире, посвященной годовщине начала войны в Украине.

Шведская королевская семья / Фото: Getty Images

Королева Сильвия в белом жакете и черной юбке, кронпринцесса Виктория в синем жакете и плиссированной юбке, а также принцесса София в темно-синем платье миди с рюшами посетили королевскую часовню во дворце в Стокгольме.

На службу были также приглашены временные переселенцы из Украины. Дети были одеты в вышиванки, а взрослые - в вышитые платья и блузы. Некоторые женщины надели красные ожерелья, а у одной из гостей было даже ожерелье, напоминающее ягоды калины.

Шведская королевская семья / Фото: Getty Images

Напомним, во время Национального дня Швеции король Карл Густав XVI во время своего выступления поддержал Украину, а на трибуне, за которой выступал король, была привязана лента в цветах украинского флага.

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