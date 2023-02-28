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Кронпринцесса Виктория и принцесса София вместе с украинцами посетили службу

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1272
Время на прочтение
1 мин
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Кронпринцесса Виктория и принцесса София вместе с украинцами посетили службу

Шведская королевская семья / Фото: Getty Images

Шведская королевская семья неоднократно публично поддерживала Украину во время войны.

24 февраля в годовщину российского вторжения члены шведской королевской семьи приняли участие в молитве о мире, посвященной годовщине начала войны в Украине.

Шведская королевская семья / © Getty Images
Шведская королевская семья / Фото: Getty Images

Королева Сильвия в белом жакете и черной юбке, кронпринцесса Виктория в синем жакете и плиссированной юбке, а также принцесса София в темно-синем платье миди с рюшами посетили королевскую часовню во дворце в Стокгольме.

На службу были также приглашены временные переселенцы из Украины. Дети были одеты в вышиванки, а взрослые - в вышитые платья и блузы. Некоторые женщины надели красные ожерелья, а у одной из гостей было даже ожерелье, напоминающее ягоды калины.

Шведская королевская семья / © Getty Images
Шведская королевская семья / Фото: Getty Images

Напомним, во время Национального дня Швеции король Карл Густав XVI во время своего выступления поддержал Украину, а на трибуне, за которой выступал король, была привязана лента в цветах украинского флага.

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Дата публикации
Просмотры
1272
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