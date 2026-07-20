Кронпринц Хокон празднует день рождения: норвежский королевский Дом поделился новым фото будущего монарха

Кронпринц Хокон / © Getty Images

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Королевский двор поделился новым фото кронпринца, которому в очень обозримом будущем предстоит стать новым королем Норвегии.

«Поздравляем Его Королевское Высочество наследного принца Хокона с 53-летием! 🎂🥳», - говорится в подписи к снимку, которым поделился королевский двор.

На портретном фото кронпринц запечатлен в темно-синем костюме и белой рубашке, а у него на шее синий галстук в полоску. Он улыбается, позируя перед камерой.

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Напомним, недавно Хокон впервые публично прокомментировал состояние здоровья его супруги кронпринцессы Метте-Марит, которой сделали пересадку легких.

Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / © Getty Images

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