Кронпринц Хокон приехал с визитом в Киев: появились первые фото и детали визита

Кронпринц Хокон / © Getty Images

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Его запечатлели на железнодорожном вокзале за пределами Киева. Предполагается, что прибыл принц в район Бучи-Ирпеня, поскольку, как сообщается на сайте норвежского королевского дома кронпринц Хокон посетил мемориал павшим защитникам Украины в Мощуне. Наследный принц прибыл в Киев вместе с министром энергетики Норвегии Терье Осландом.

Позже в Киеве Его Королевское Высочество побывал в военном госпитале.

Кронпринц Хокон / © Getty Images

Визит будущего короля Норвегии очевидно демонстрирует жест поддержки страны в адрес Украины, которая более трех лет находится в состоянии полномасштабной войны с Россией.

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Кронпринц Хокон / © Getty Images

К сожалению, кронпринц не взял с собой супругу кронпринцессу Метте-Марит, она осталась в Осло с детьми.

Кронпринц Хокон и министр энергетики Норвегии Терье Осланд / © Getty Images

Напомним, в апреле в Украину приезжал принц Гарри. Младший сын короля Чарльза был во Львове, где посетил Superhumans Center и остался в полном восторге от увиденного. Гарри обещал вернуться в Украину снова.