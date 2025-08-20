ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
191
Время на прочтение
1 мин

Кронпринц Хокон публично прокомментировал скандал вокруг своего пасынка Мариуса Хойби

Наследный принц Норвегии Хокон нарушил молчание после того, как его пасынок Мариус Хойби обвиняется в изнасиловании и ему предъявлено 32 обвинения.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Хокон и Мариус Хойби

Принц Хокон и Мариус Хойби / © Getty Images

В понедельник, 18 августа, государственный прокурор Норвегии официально предъявил Мариусу обвинения в 32 преступлениях, включая одно изнасилование с половым актом и три изнасилования без полового акта, сообщают CBS.

В своем первом публичном выступлении после предъявления обвинений кронпринц Хокон заявил журналистам: «Мы продолжим выполнять свои обязанности наилучшим образом, как и всегда. Все, кто участвует в этом деле, вероятно, считают его сложным и трудным».

Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / © Associated Press

Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / © Associated Press

Адвокат Мариуса также сделал заявление, что его клиент признает себя виновным в некоторых менее тяжких преступлениях, но оспаривает наиболее серьезные обвинения. «Он не согласен с обвинениями в изнасиловании и домашнем насилии», — заявил он, сообщает Reuters.

Мариус — сын кронпринцессы Метте-Марит от ее предыдущих отношений, который были до брака с кронпринцем Хоконом. Он никогда не имел королевского титула и не занимал места в линии наследования престола, а в 2017 году было объявлено, что он не будет занимать публичную должность.

Мариус Хойби и кронпринц Хокон / © Getty Images

Мариус Хойби и кронпринц Хокон / © Getty Images

У принца Хокона и принцессы Метте-Марит также двое общих детей — 21-летняя принцесса Ингрид Александра и 19-летний принц Сверре Магнус, которые занимают второе и третье место в очереди на престол.

Принц Сверре Магнус и принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

Принц Сверре Магнус и принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

