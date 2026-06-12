Кронпринц Хокон растрогался на мероприятии, говоря о больной жене Метте-Марит

Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / © Getty Images

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Кронпринцесса Метте-Марит переживает самый сложный момент в своей жизни. Норвежский королевский двор подтвердил, что жена кронпринца Хокона официально включена в список ожидания на пересадку легких. Это решение было принято в связи с серьезным ухудшением состояния из-за хронического легочного фиброза, которым она страдает уже много лет.

В заявлении, опубликованном дворцом, сообщили, что болезнь представляет прямую угрозу ее жизни, а специалисты Риксхоспиталя работают в условиях ограниченного времени, чтобы найти подходящий орган.

Кронпринц Хокон / © Getty Images

Серьезность ситуации потрясла как норвежскую общественность, так и ближайшее окружение кронпринцессы, особенно ее мужа кронпринца Хокона. В последние недели наследник престола не скрывал своей обеспокоенности здоровьем жены.

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«Я беспокоюсь о ее здоровье. Она ежедневно использует кислород, и это немного ей помогает», — признался он за несколько дней до официального заявления. Хрупкое состояние Метте-Марит также вынудило полностью пересмотреть его официальный график.

Сначала он прервал официальную поездку в Японию, затем отменил свое участие в матче женской национальной футбольной команды, где его заменили дети, Ингрид Александра и Сверре Магнус. Теперь он также приостановил свое участие в заседаниях Кабинета министров.

Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / © Getty Images

Его последнее публичное появление состоялось на приеме в Королевском дворце по случаю 25-летия Фонда Кронпринспаретс, который он делит с кронпринцессой. Как vanitatis, наследный принц Хокон не смог скрыть своих эмоций, обращаясь к почти 200 гостям и посвятив несколько слов своей жене.

«Передаю привет от наследной принцессы. Она бы очень хотела быть здесь. Из-за слабого здоровья она не может присутствовать сегодня, но следит за событиями этого дня», — пояснил он, вызвав бурные аплодисменты присутствующих. Заметно растроганный, Хокон также вспомнил об истоках фонда, созданного на деньги, полученные ими обоими в качестве свадебного подарка в 2001 году, — проекта, который спустя более двух десятилетий продолжает оставаться одним из величайших общих наследий пары.

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Кронпринцесса Метте-Марит / © Associated Press

Сейчас, как никогда, прочность их связи стала одним из главных источников их поддержки, и принц Хокон полностью посвятил себя заботе о своей жене Метте-Марит в один из самых трудных периодов их жизни.

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