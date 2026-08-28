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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Кронпринц Хокон стал новым королем Норвегии

В связи с кончиной короля Норвегии Харальда V новым монархом стал его сын и преемник – кронпринц Хокон.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Хокон

Король Хокон / © Getty Images

Хокон - единственный сын короля Норвегии Харальда V и его жены королевы Сони.

Он представляет четвертое поколение нынешней норвежской королевской семьи из дома Глюксбургов. Родился Хокон 20 июля 1973 года. Новоиспеченный монарх является военно-морским офицером и высшим военным должностным лицом в норвежских вооруженных силах.

Король Хокон / © Getty Images

Король Хокон / © Getty Images

Он имеет степень бакалавра в области политологии Калифорнийского университета в Беркли, а также степень магистра в области исследований развития Лондонской школы экономики.

Женат Хокон на кронпринцессе Метте-Марит, которая теперь автоматически становится королевой-консортом. У них есть двое детей – принцесса Ингрид Александра, она становится кронпринцессой, а также принц Сверре Магнус.

Король Хокон и королева Метте-Марит / © Getty Images

Король Хокон и королева Метте-Марит / © Getty Images

Королевская семья Норвегии подтвердила, что Хокон будет номить имя - король Хокон VIII.

Король Харальд V умер 28 августа / © Getty Images

Король Харальд V умер 28 августа / © Getty Images

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