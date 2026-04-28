Кронпринц Хусейн поделился милым семейным фото с женой принцессой Раджвой и дочерью Иман в честь праздника
Иорданская принцесса Раджва празднует сегодня 32-й день рождения.
Принцесса Раджва стала женой наследного принца Иордании в июне 2023 года, а через год у пары родилась дочь – принцесса Иман.
Сегодня кронпринц Хусейн опубликовал в своем блоге в Instagram фото девочек, поздравляя любимую супругу с днем рождения. Он написал:
«Каждый день с тобой — благословение. С днем рождения, моя любимая жена!».
На снимке Раджва и Хусейн держат на руках полуторагодовалую принцессу Иман, одетую в белое платье, а папа целует дочь в щеку. Принцесса Раджва одета в светлое платье-рубашку, ее волосы красиво заплетены в косу, а в ушах золотые серьги с жемчужными подвесками.
Напомним, ранее мы рассказывали десять интересных фактов о невестке королевы Рании.