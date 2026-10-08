Кронпринцесса Ингрид Александра готовится снова покинуть Норвегию

Принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

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Кронпринцесса Ингрид Александра возвращается в Австралию. 22-летняя наследница норвежского престола возобновит учебу в Австралии в следующем году. Норвежский королевский двор подтвердил возвращение кронпринцессы в обновленной информации от 7 октября, касающейся планов королевской семьи после периода траура по королю Харальду V, который заканчивается завтра, 9 октября.

«Ее Королевское Высочество кронпринцесса Ингрид Александра продолжит уделять первостепенное внимание учебе и будет участвовать в некоторых официальных мероприятиях до своего возвращения в Австралию для начала учебы в феврале», — говорится в заявлении Королевского двора.

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Принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

Напомним, дочь короля Норвегии Хокона VIII и королевы Метте-Марит начала обучение в Сиднейском университете, где в 2025 году получит степень бакалавра социальных наук со специализацией в международных отношениях и политической экономике.

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Принцесса Ингрид Александра в Австралии / © Instagram норвежской королевской семьи

После прибытия в Австралию в прошлом году наследная принцесса сказала: «Я с нетерпением жду начала учебы в Сиднейском университете. Учеба будет захватывающей, и я надеюсь получить новые знания как о европейских, так и о международных делах. Я уверена, что многому научусь».

Этот осенний семестр Ингрид Александра учится по программе обмена в Осло, так как вернулась домой летом, когда ее матери королеве Метте-Марит предстояло перенести операцию по пересадке легких. Зимой кронпринцесса планирует вернуться в Австралию.

Королева Метте-Марти / © Getty Images

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