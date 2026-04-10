Общество
72
1 мин

Кронпринцесса Метте-Марит появилась на семейном мероприятии с кислородным катетером на лице

Кронпринц Хокон, его супруга кронпринцесса Метте-Марит и дети — принцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус посетили прием в честь норвежских спортсменов Паралимпийских игр 2026 года в королевском дворце в Осло.

Ольга Кузьменко
Кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

52-летняя принцесса Метте-Марит испытывает трудности с дыханием из-за хронического легочного фиброза, поэтому на мероприятии она появилась с кислородным катетером на лице, который ей необходим, чтобы помогать дышать. На фотографиях мы видим катетер, подключенный к портативному аппарату, который несет военный помощник, стоящий прямо за принцессой.

Одета Метте-Марит была в белую футболку, оливковые брюки-клеш со стрелками и синий удлиненный жакет, а обута в остроносые туфли на каблуках.

Это событие также символизировало единство семьи в это непростое время, когда старший сын кронпринцессы находится под арестом, а ее собственное здоровье требует особого внимания.

Ее муж кронпринц Хокон также появился на этой встрече, как и дети пары — принцесса Ингрид Александра, одетая в короткий жакет и синие брюки, и ее брат принц Сверре, он был в темно-синем костюме и с синим галстуком, как и его отец.

Напомним, в прошлом месяце было объявлено, что врачи решили включить принцессу в список ожидания на пересадку легких. Эта возможность рассматривалась еще до Рождества, но недавнее ухудшение ее здоровья ускорило принятие решения.

