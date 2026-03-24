Кронпринцесса Метте-Марит появилась на встрече с бельгийской королевской четой в Норвегии
Король и королева Бельгии прибыли в Норвегию во вторник утром с государственным визитом и их встретила королевская семья.
Королева Матильда облачилась в нежное розовое платье-пальто, которое сочетала с очень широкой шляпой Fabienne Delvigne, миниатюрной сумкой на короткой ручке Dior и перчатками, а также серьгами-висюльками с жемчужинами. У Матильды был очень легкий макияж, а волосы она собрала в красивую прическу. Король Филипп был все так же в военной форме.
Их встречали король Харальд V и королева Соня, а также кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит, хотя ранее ее выход не был заявлен королевской семьей Норвегии официально, наоборот, говорилось, что она пропустит мероприятие из-за состояния здоровья.
После встречи в аэропорту король и королева Бельгии и кронпринц Хокон направились на площадь Королевского дворца, где их ждали король Харальд и королева Соня, чтобы начать официальную церемонию приветствия, которая включала осмотр почетного караула. Позже вечером в Королевском дворце состоится торжественный ужин.
Также, напомним, короля Филиппа и королеву Матильду сфотографировали в аэропорту, когда они только направлялись из Бельгии в Норвегию.