Кронпринцесса Метте-Марит в откровенном телеинтервью рассказала о своей связи с Эпштейном

Кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

Реклама

Принцесса решила выйти из тени и набралась смелость ответить на вопросы о том, что ее связывало с покойным педофилом Джеффри Эпштейном.

«Конечно, я бы хотела никогда с ним не встречаться», — говорит кронпринцесса Метте-Марит в интервью телеканалу. «Меня обманули и манипулировали мной. Не жалейте меня. Но мне важно уточнить, что в этой ситуации я ни в чем не виновата. Справедливости заслуживают все жертвы, подвергшиеся грубым злоупотреблениям», — сказала кронпринцесса и несколько раз расплакалась во время интервью.

Кронпринцесса Метте-Марит и кронприну Хокон / © Associated Press

Прошло уже семь недель с тех пор, как мир узнал о дружбе кронпринцессы с Эпштейном. На вопрос, почему потребовалось аж семь недель, чтобы кронпринцесса дала комментарий, она сказала: «Семья оказалась в очень сложной ситуации. Для нас главное было благополучие семьи. Я мать молодого человека, который оказался в очень сложной ситуации. Кроме того, мое здоровье требует много отдыха. И оно ухудшилось еще больше», — прокомментировала Метте-Марит, пишет seher.no. Напомним, кронпринцесса страдает легочным фиброзом и рассматривается возможность операции по пересадке легких для принцессы.

Реклама

На вопрос о том, как бы она охарактеризовала отношения и тон контактов с Эпштейном, Метте-Марит ответила:

Кронпринцесса Метте-Марит / © Associated Press

«Это были дружеские отношения. Он был, прежде всего, другом моего друга. Если ваш вопрос заключался в том, имели ли эти отношения другой характер, то ответ — нет. Многие восприняли тон электронных писем как интимный. Я так не считаю. Мне это больше напоминает дружелюбный тон».

Кронпринцесса утверждает, что никогда не видела ничего противозаконного.

«В последний день нашего пребывания в Палм-Бич он поставил меня в ситуацию, которая настолько меня дезориентировала, что я позвонила Хокону. После этого я еще некоторое время с ним общалась. Думаю, это потому, что он был таким манипулятором. Он использовал тот факт, что у нас был общий друг, мою наивность… Я люблю верить в лучшее в людях. Я не знала, что он сексуальный преступник».

Реклама

Наследный принц Хокон знал о том, что его жена общается с Эпштейном. Во время интервью он сказал, что знал об их встрече в Соединенных Штатах и ​​Норвегии.

«Он был здесь. Кронпринцесса показала ему парк Фрогнер. Это не было для нас секретом. Я также слышал, что она перестала доверять Эпштейну и пришла к выводу, что он не желает ей добра», — сказал Хокон.

Кронпринцесса Метте-Марит и кронприну Хокон / © Associated Press

Метте-Марит говорит, что сама решила прекратить контакты с Эпштейном.

«Потому что я поняла, что он плохой человек. Это и привело к тому, что я прекратила с ним всякое общение. Переписка между друзьями по электронной почте — это личное дело, но теперь это общение стало достоянием общественности».

Реклама

Спустя несколько часов после обнародования миллионов файлов Эпштейна, кронпринцесса сделала публичное заявление и извинилась перед королем Харальдом V и королевой Соней, а также норвежским народом.