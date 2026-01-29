Кронпринцесса Метте-Марит впервые с мужем появилась на публике после информации, что ей требуется операция

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

Метте-Марит и ее муж наследный принц Хокон посетили библиотеку Фредрикстада в Норвегии, чтобы отметить ее 100-летие. Принцесса выбрала для выхода в свет белую блузку в мелкий гороховый принт, короткий черный жакет и юбку миди тоже черного цвета. Она была обута в кожаные черные балетки, белокурые волосы распустила и сделала легкий макияж для дневного выхода.

Кронпринц Хокон тоже выглядел элегантно и был в темно-синем классическом костюме, белой рубашке и светло-сером галстуке.

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

Напомним, сейчас в норвежской королевской семье непростой период. Пасынок кронпринца Хокона — Мариус Хойби — 3 февраля должен предстать перед судом, накануне дворец выпустил пресс-релиз, в котором наследник норвежского престола написал:

«Мы сочувствуем всем, кого затронул этот случай. Он влияет на отдельных лиц, их семьи и всех, кто о них заботится. Мы понимаем, что для многих из вас это трудное время, и выражаем свои соболезнования. В то же время, отрадно знать, что мы живем в государстве, где действует верховенство права. Я уверен, что те, кто отвечает за проведение судебного разбирательства, обеспечат его максимально упорядоченное, надлежащее и справедливое проведение. Мариус Борг Хойби не является членом Королевского дома Норвегии и, следовательно, обладает автономией. Мы заботимся о нем, и он является важным членом нашей семьи. Он гражданин Норвегии и, как таковой, несет те же обязанности, что и все остальные, а также обладает теми же правами».

Мариус Хойби и кронпринц Хокон / © Getty Images

Затем Хокон уточнил, что ни он, ни кронпринцесса Метте-Марит не будут присутствовать в суде во время слушаний, что королевский дом не будет комментировать дело во время судебного разбирательства и что, хотя работа будет продолжаться в обычном режиме, Метте-Марит проведет «несколько недель в частном порядке».

Судебное разбирательство должно начаться в Осло 3 февраля и, как ожидается, завершится в середине марта. В ходе процесса будет рассмотрено в общей сложности 38 обвинений, и, по оценкам, он продлится до шести недель. Обвинения против 29-летнего Мариуса включают нападение и четыре случая изнасилования. Если его признают виновным по наиболее серьезным пунктам обвинения, ему может грозить до десяти лет тюрьмы.