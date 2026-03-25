Кронпринцесса Метте-Марит вышла в свет в наряде от Dior почти за 10 тысяч долларов

Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / © Getty Images

52-летняя Метте-Марит вместе со своим мужем, наследным принцем Хоконом, свекром, королем Харальдом V, и свекровью, королевой Соней, приветствовали короля Бельгии Филиппа и королеву Матильду в начале их официального визита.

Это было первое официальное королевское мероприятие Метте-Марит почти за два месяца, и ее присутствие стало неожиданностью, поскольку ранее сообщалось, что она не присоединится к мероприятию из-за состояния здоровья.

Кронпринцесса выбрала для выхода черный короткий жакет от Dior, стоимостью 5000 долларов, а также юбку средней длины из шерсти и шелка тоже от Dior, которая стоит 4700 долларов. Образ принцессы дополняли туфли Aquazzura из нюдовой кожи, а на голове была красная повязка Jane Taylor London.

Также принцесса предпочла надеть украшение из бриллиантов и белого золота, на котором висит жемчужина, когда-то принадлежавшая принцессе Рагнхильд, сестре короля Харальда и тете принца Хокона по отцовской линии. Эту брошь принцесса Рагнхильд носила в 2001 году на свадьбе Хокона и Метте-Марит.