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Кронпринцесса Виктория много лет не меняет любимую прическу: как она выглядит
Шведская кронпринцесса Виктория — будущая королева. Она отдает предпочтение классическому стилю в выборе одежды для публичных выходов и практически всегда появляется на публике с одинаковой прической.
48-летняя кронпринцесса не любит экспериментировать с прическами и чаще всего собирает свои волосы в низкий тугой пучок. Разница лишь в том, что иногда ее волосы спереди расчесаны по ровному пробору, а иногда зачесаны полностью назад.
Мы никогда не видели Викторию с распущенными волосами или с накрученными локонами, как, например, любит носить принцесса Уэльская. Прическа кронпринцессы Швеции такая же постоянно одинаковая, как у британской королевской принцессы Анны и с чем это связано, для публики остается загадкой. Скорее всего, это просто личные предпочтения будущей королевы.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему испанская инфанта София носит только распущенные волосы.