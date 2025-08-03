Кронпринцесса Виктория много лет не меняет любимую прическу: как она выглядит

Кронпринцесса Виктория / © Associated Press

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48-летняя кронпринцесса не любит экспериментировать с прическами и чаще всего собирает свои волосы в низкий тугой пучок. Разница лишь в том, что иногда ее волосы спереди расчесаны по ровному пробору, а иногда зачесаны полностью назад.

Мы никогда не видели Викторию с распущенными волосами или с накрученными локонами, как, например, любит носить принцесса Уэльская. Прическа кронпринцессы Швеции такая же постоянно одинаковая, как у британской королевской принцессы Анны и с чем это связано, для публики остается загадкой. Скорее всего, это просто личные предпочтения будущей королевы.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему испанская инфанта София носит только распущенные волосы.

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Кронпринцесса Виктория / © Associated Press

Кронпринцесса Виктория / © Associated Press

Кронпринцесса Виктория / © Associated Press

Кронпринцесса Виктория / © Associated Press

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Associated Press

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images