Кронпринцесса Виктория на Рождество посетила с семьей одно особенное место
Шведская кронпринцесса Виктория вместе с сыном принцем Оскаром, дочерью принцессой Эстель и мужем кронпринцем Даниэлем посетила одну из местных больниц, чтобы поблагодарить сотрудников, которые работают в праздничный сезон.
«Спасибо всем, кто работает во время Рождества! ✨»
Пока Швеция празднует Рождество, многие люди сегодня идут на работу, например, в сфере здравоохранения.
Поэтому семья кронпринцессы посетила Детскую и юношескую больницу Саксска на Седермальме в Стокгольме, чтобы поздравить ее сотрудников с Рождеством», — говорится в подписи к опубликованным в Сети фотографиям.
А недавно семья показывала, как дети Виктории — принцесса Эстель и принц Оскар — готовили праздничные угощения к Рождеству.