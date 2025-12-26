ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
86
Время на прочтение
1 мин

Кронпринцесса Виктория на Рождество посетила с семьей одно особенное место

Шведская кронпринцесса Виктория вместе с сыном принцем Оскаром, дочерью принцессой Эстель и мужем кронпринцем Даниэлем посетила одну из местных больниц, чтобы поблагодарить сотрудников, которые работают в праздничный сезон.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кронпринцесса Виктория

Кронпринцесса Виктория / © Шведская королевская семья/Instagram

Шведская кронпринцесса Виктория вместе с сыном принцем Оскаром посетила одну из местных больниц, чтобы поблагодарить сотрудников, которые работают в праздничный сезон.

Кронпринцесса Виктория и принц Оскар / © Шведская королевская семья/Instagram

Кронпринцесса Виктория и принц Оскар / © Шведская королевская семья/Instagram

«Спасибо всем, кто работает во время Рождества! ✨»

/ © Шведская королевская семья/Instagram

© Шведская королевская семья/Instagram

Пока Швеция празднует Рождество, многие люди сегодня идут на работу, например, в сфере здравоохранения.

/ © Шведская королевская семья/Instagram

© Шведская королевская семья/Instagram

Поэтому семья кронпринцессы посетила Детскую и юношескую больницу Саксска на Седермальме в Стокгольме, чтобы поздравить ее сотрудников с Рождеством», — говорится в подписи к опубликованным в Сети фотографиям.

Кронпринцесса Виктория / © Шведская королевская семья/Instagram

Кронпринцесса Виктория / © Шведская королевская семья/Instagram

Кронпринц Даниэль и принцесса Эстель / © Шведская королевская семья/Instagram

Кронпринц Даниэль и принцесса Эстель / © Шведская королевская семья/Instagram

/ © Шведская королевская семья/Instagram

© Шведская королевская семья/Instagram

Кронпринцесса Виктория / © Шведская королевская семья/Instagram

Кронпринцесса Виктория / © Шведская королевская семья/Instagram

А недавно семья показывала, как дети Виктории — принцесса Эстель и принц Оскар — готовили праздничные угощения к Рождеству.

Дата публикации
Количество просмотров
86
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie