Кронпринцесса Виктория на Рождество посетила с семьей одно особенное место

Кронпринцесса Виктория / © Шведская королевская семья/Instagram

Реклама

Шведская кронпринцесса Виктория вместе с сыном принцем Оскаром посетила одну из местных больниц, чтобы поблагодарить сотрудников, которые работают в праздничный сезон.

Кронпринцесса Виктория и принц Оскар / © Шведская королевская семья/Instagram

«Спасибо всем, кто работает во время Рождества! ✨»

© Шведская королевская семья/Instagram

Пока Швеция празднует Рождество, многие люди сегодня идут на работу, например, в сфере здравоохранения.

Реклама

© Шведская королевская семья/Instagram

Поэтому семья кронпринцессы посетила Детскую и юношескую больницу Саксска на Седермальме в Стокгольме, чтобы поздравить ее сотрудников с Рождеством», — говорится в подписи к опубликованным в Сети фотографиям.

Кронпринцесса Виктория / © Шведская королевская семья/Instagram

Кронпринц Даниэль и принцесса Эстель / © Шведская королевская семья/Instagram

© Шведская королевская семья/Instagram

Кронпринцесса Виктория / © Шведская королевская семья/Instagram

А недавно семья показывала, как дети Виктории — принцесса Эстель и принц Оскар — готовили праздничные угощения к Рождеству.