Кронпринцесса Виктория и Торстен Габриэльссон / © instagram.com/kungahuset

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В прошлый понедельник, будущая королева не смогла сдержать слез, узнав о миллионном подвиге, совершенном пациентом с БАС (боковой амиотрофический склероз). Это Торстен Габриэльссон, отец пятерых детей, который собрал пять миллионов крон в рамках исторической кампании по сбору средств на исследования БАС.

Мероприятие состоялось в Hamburger Börs, известном стокгольмском заведении, где ежегодно проходит гала-вечер фонда Hjärnfonden, занимающегося финансированием исследований в области заболеваний головного мозга и неврологических расстройств.

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Кронпринцесса Виктория и Торстен Габриэльссон / © instagram.com/kungahuset

Кронпринцесса присутствовала на мероприятии в качестве покровительницы фонда, эту должность она занимает с 2008 года. Однако настоящей звездой вечера стала Габриэльссон, чья история побила все рекорды организации по сбору средств.

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Торстен, уроженец Карлстада, недавно отметил свое 43-летие. Диагноз БАС (боковой амиотрофический склероз) ему поставили осенью 2023 года, хотя первые симптомы появились двумя годами ранее. Не смирившись со своей судьбой, он решил использовать свой опыт, чтобы помочь другим. Он запустил кампанию по сбору средств под названием «Борьба отца пятерых детей с БАС», которая собрала более пяти миллионов шведских крон, что составляет приблизительно 460 000 евро.

Эта цифра является рекордной, поскольку это крупнейшая частная кампания по сбору средств в истории фонда Hjärnfonden, пишет vanitatis. Цифры говорят сами за себя: более 17 000 человек внесли свой вклад в инициативу, сделав более 21 000 пожертвований, демонстрируя, какое влияние оказала личная история этого отца.

Принцесса Виктория, как покровительница фонда, присутствовала на церемонии и вручила Торстену Габриэльссону диплом и букет цветов в знак признания его преданности делу. Во время церемонии Габриэльссон произнес речь, используя синтезатор голоса из-за трудностей, вызванных его болезнью. Его выступление завершилось бурными аплодисментами присутствующих, которые встали, чтобы отметить его заслуги.

Кронпринцесса Виктория и Торстен Габриэльссон / © instagram.com/kungahuset

Стоя на сцене, кронпринцесса Виктория не смогла сдержать слез и обняла его, как только услышала его речь. По словам самого Торстена, он не утратил чувства юмора и признался, что, несмотря ни на что, наслаждается происходящим.

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«Сейчас я чувствую себя прекрасно. Мне нравится быть в центре внимания и выступать на сцене с кронпринцессой… Больше внимания и не придумаешь!» — заявил он.

Торстен, работавший в маркетинге и большой поклонник музыки, решил публично рассказать о том, каково это — жить с нейродегенеративным заболеванием, от которого до сих пор нет лекарства и которое изменило его жизнь в последние годы.

Их цель — не только финансировать новые методы лечения, но и предотвратить подобные ситуации в других семьях. Как они объяснили во время мероприятия: «Это единственное, что может изменить ситуацию для тех из нас, кто страдает от БАС. Это не помогает мне и моей семье здесь и сейчас, но я надеюсь, что в будущем это гарантирует, что никому не придется пройти через то, что проходим мы», — заявил мужчина.

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