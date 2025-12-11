ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
77
Время на прочтение
1 мин

Кронпринцесса Виктория появилась на церемонии в винтажном платье своей матери — королевы Сильвии

Кронпринцесса Виктория появилась вчера на церемонии вручения Нобелевской премии мира в Стокгольме в платье ее матери королевы Сильвии.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кронпринцесса Виктория

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Это было не просто платье из гардероба матери, а наряд, который Сильвия носила в 1994 году.

Королева Сильвия в этом платье в 1994 году / © Getty Images

Королева Сильвия в этом платье в 1994 году / © Getty Images

Вечернее винтажное платье от Жака Зендера сшито из «зибелина, особого материала, похожего на фай, который больше не производится». Образ кронпринцесса дополнила тиарой «Баденская бахрома», культовой шведской тиарой XIX века, а также жемчужными серьгами и браслетом.

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Ее младшая сестра — принцесса Мадлен — тоже посетила церемонию. Она появилась на публике в сверкающем платье от Jenny Packham ледяного серебристо-голубого цвета с рукавами-накидкой и дополнила наряд семейной аквамариновой тиарой и серьгами-люстрами тоже с аквамаринами.

Принцесса Мадлен / © Getty Images

Принцесса Мадлен / © Getty Images

Королева Сильвия появилась на церемонии, а после и на банкете в золотом платье, усыпанном стразами, которое носила уже в 2023 году и дополнила образ шведской девятизубчатой тиарой с бриллиантами.

Король Карл Густав, королева Сильвия и кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Король Карл Густав, королева Сильвия и кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
77
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie