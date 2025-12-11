Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Это было не просто платье из гардероба матери, а наряд, который Сильвия носила в 1994 году.

Королева Сильвия в этом платье в 1994 году / © Getty Images

Вечернее винтажное платье от Жака Зендера сшито из «зибелина, особого материала, похожего на фай, который больше не производится». Образ кронпринцесса дополнила тиарой «Баденская бахрома», культовой шведской тиарой XIX века, а также жемчужными серьгами и браслетом.

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Ее младшая сестра — принцесса Мадлен — тоже посетила церемонию. Она появилась на публике в сверкающем платье от Jenny Packham ледяного серебристо-голубого цвета с рукавами-накидкой и дополнила наряд семейной аквамариновой тиарой и серьгами-люстрами тоже с аквамаринами.

Принцесса Мадлен / © Getty Images

Королева Сильвия появилась на церемонии, а после и на банкете в золотом платье, усыпанном стразами, которое носила уже в 2023 году и дополнила образ шведской девятизубчатой тиарой с бриллиантами.