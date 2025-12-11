- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 77
- Время на прочтение
- 1 мин
Кронпринцесса Виктория появилась на церемонии в винтажном платье своей матери — королевы Сильвии
Кронпринцесса Виктория появилась вчера на церемонии вручения Нобелевской премии мира в Стокгольме в платье ее матери королевы Сильвии.
Это было не просто платье из гардероба матери, а наряд, который Сильвия носила в 1994 году.
Вечернее винтажное платье от Жака Зендера сшито из «зибелина, особого материала, похожего на фай, который больше не производится». Образ кронпринцесса дополнила тиарой «Баденская бахрома», культовой шведской тиарой XIX века, а также жемчужными серьгами и браслетом.
Ее младшая сестра — принцесса Мадлен — тоже посетила церемонию. Она появилась на публике в сверкающем платье от Jenny Packham ледяного серебристо-голубого цвета с рукавами-накидкой и дополнила наряд семейной аквамариновой тиарой и серьгами-люстрами тоже с аквамаринами.
Королева Сильвия появилась на церемонии, а после и на банкете в золотом платье, усыпанном стразами, которое носила уже в 2023 году и дополнила образ шведской девятизубчатой тиарой с бриллиантами.