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Кронпринцесса Виктория празднует 49-летие: дворец поделился фото
14 июля кронпринцесса Виктория празднует свое 49-летие.
Дворец поделился фотографией именинницы на странице в Instagram.
«Сегодня Ее Королевскому Высочеству Кронпринцессе исполняется 49 лет. По традиции, Кронпринцесса отмечает свой день рождения на острове Эланд.
В течении дня кронпринцесса Виктория примет поздравления от публики у замка Соллиден, а после ее семья проедут в автоколонне по Боргхольму.
Позже вечером вся королевская семья посетит концерт «Виктория» в руинах замка Боргхольм. В связи с концертом Кронпринцесса вручит приз «Виктория» лыжнице Фриде Карлссон.
День рождения кронпринцессы — это день поднятия флага. Этот день также является официальным днем салюта. Поэтому шведские вооруженные силы произведут 21-залповый салют в честь кронпринцессы с станций салюта в Стокгольме, Гётеборге, Карлскроне, Бодене и Хернёсанде.
Напомним, ранее мы рассказывали, кто такая кронпринцесса Виктория и, когда ей предстоит стать королевой Швеции.