Кронпринцесса Виктория празднует 49-летие: дворец поделился фото

Кронпринцесса Виктория / © Шведская королевская семья/Instagram

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Дворец поделился фотографией именинницы на странице в Instagram.

«Сегодня Ее Королевскому Высочеству Кронпринцессе исполняется 49 лет. По традиции, Кронпринцесса отмечает свой день рождения на острове Эланд.

В течении дня кронпринцесса Виктория примет поздравления от публики у замка Соллиден, а после ее семья проедут в автоколонне по Боргхольму.

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Кронпринцесса Виктория / © Шведская королевская семья/Instagram

Позже вечером вся королевская семья посетит концерт «Виктория» в руинах замка Боргхольм. В связи с концертом Кронпринцесса вручит приз «Виктория» лыжнице Фриде Карлссон.

День рождения кронпринцессы — это день поднятия флага. Этот день также является официальным днем ​​салюта. Поэтому шведские вооруженные силы произведут 21-залповый салют в честь кронпринцессы с станций салюта в Стокгольме, Гётеборге, Карлскроне, Бодене и Хернёсанде.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто такая кронпринцесса Виктория и, когда ей предстоит стать королевой Швеции.

Кронпринц Даниэль, кронпринцесса Виктория и их сын принц Оскар / © Шведская королевская семья/Instagram

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