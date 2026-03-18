Кронпринцесса Виктория в двух стильных луках появилась на мероприятиях в Хьюстоне

Реклама

Вчера, 17 марта Ее Королевское Высочество кронпринцесса Виктория посетила заседание Совета по международным делам Большого Хьюстона в отеле The Post Oak в Хьюстоне, штат Техас. Виктория выбрала для этого выхода кремовый двубортный блейзер с золотыми пуговицами, черные прямые брюки со стрелками и обула кожаные черные балетки. Образ свой кронпринцесса дополнила золотыми серьгами в виде двух звеньев цепи, таким же колье на шее, волосы собрала в пучок и сделала легкий макияж глаз и губ, а также светлый маникюр.

В этот же день принцесса выступала на сцене во время гала-приема по случаю открытия Генерального консульства Швеции в Хьюстоне. На вечернем мероприятии Виктория появилась в светлом длинном платье без рукавов, расшитом пайетками и обута в черные туфли-лодочки из лаковой кожи. Она была все так же с пучком на голове, в золотых серьгах-бабочках и дополнила образ несколькими браслетами на запястье.