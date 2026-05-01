Кронпринцесса Виктория в роскошном платье и в компаниим мужа и дочери блистала на вечернем приеме
Наследная шведская принцесса Виктория со своим мужем принцем Даниэлем и дочерью принцессой Эстель посетили банкет в честь дня рождения отца Виктории — короля Швеции Карла XVI Густава.
48-летняя кронпринцесса облачилась в этот вечер в роскошное кобальтово-синее платье на одно плечо с кейпом от Lindarw Christer, а к нему подобрала туфли-лодочки оттенка металлик на каблуках, серебристый клатч Lk Bennett London, бриллиантовую тиару Connaught, а также серьги и брошь из сапфировой пары Лихтенберга.
Виктория собрала волосы в тугой пучок и сделала вечерний макияж.
14-летняя принцесса Эстель на дне рождения дедушки-короля появилась в лиловом платье, сшитом на заказ тоже брендом Lindarw Christer. Образ юной принцессы подчеркивали серьги с крупными камнями в ушах, нежный макияж и распущенные волосы, а в руках у девушки был лиловый клатч Bottega Veneta из гардероба ее матери Виктории.
Кронпринц Даниэль, сопровождающий свою жену и дочь, был одет во фрак, белый жилет, галстук-бабочку и обут в идеально начищенные туфли.
