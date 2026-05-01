ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
237
Время на прочтение
1 мин

Кронпринцесса Виктория в роскошном платье и в компаниим мужа и дочери блистала на вечернем приеме

Наследная шведская принцесса Виктория со своим мужем принцем Даниэлем и дочерью принцессой Эстель посетили банкет в честь дня рождения отца Виктории — короля Швеции Карла XVI Густава.

Автор публикации
Ольга Кузьменко
Комментарии
Кронпринцесса Виктория, кронпринц Даниэль и принцесса Эстель

Кронпринцесса Виктория, кронпринц Даниэль и принцесса Эстель / © Getty Images

48-летняя кронпринцесса облачилась в этот вечер в роскошное кобальтово-синее платье на одно плечо с кейпом от Lindarw Christer, а к нему подобрала туфли-лодочки оттенка металлик на каблуках, серебристый клатч Lk Bennett London, бриллиантовую тиару Connaught, а также серьги и брошь из сапфировой пары Лихтенберга.

Виктория собрала волосы в тугой пучок и сделала вечерний макияж.

Кронпринцесса Виктория, кронпринц Даниэль и принцесса Эстель / © Getty Images

Кронпринцесса Виктория, кронпринц Даниэль и принцесса Эстель / © Getty Images

14-летняя принцесса Эстель на дне рождения дедушки-короля появилась в лиловом платье, сшитом на заказ тоже брендом Lindarw Christer. Образ юной принцессы подчеркивали серьги с крупными камнями в ушах, нежный макияж и распущенные волосы, а в руках у девушки был лиловый клатч Bottega Veneta из гардероба ее матери Виктории.

Кронпринц Даниэль, сопровождающий свою жену и дочь, был одет во фрак, белый жилет, галстук-бабочку и обут в идеально начищенные туфли.

Принцесса Эстель и ее бабушка королева Сильвия на балконе дворца во время празднований / © Getty Images

Принцесса Эстель и ее бабушка королева Сильвия на балконе дворца во время празднований / © Getty Images

Ранее мы показывали, какой образ для вечернего банкета выбрала шведская принцесса София — невестка короля.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
237
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie