Кронпринцесса Виктория в роскошном платье и в компаниим мужа и дочери блистала на вечернем приеме

Кронпринцесса Виктория, кронпринц Даниэль и принцесса Эстель / © Getty Images

48-летняя кронпринцесса облачилась в этот вечер в роскошное кобальтово-синее платье на одно плечо с кейпом от Lindarw Christer, а к нему подобрала туфли-лодочки оттенка металлик на каблуках, серебристый клатч Lk Bennett London, бриллиантовую тиару Connaught, а также серьги и брошь из сапфировой пары Лихтенберга.

Виктория собрала волосы в тугой пучок и сделала вечерний макияж.

14-летняя принцесса Эстель на дне рождения дедушки-короля появилась в лиловом платье, сшитом на заказ тоже брендом Lindarw Christer. Образ юной принцессы подчеркивали серьги с крупными камнями в ушах, нежный макияж и распущенные волосы, а в руках у девушки был лиловый клатч Bottega Veneta из гардероба ее матери Виктории.

Кронпринц Даниэль, сопровождающий свою жену и дочь, был одет во фрак, белый жилет, галстук-бабочку и обут в идеально начищенные туфли.

Принцесса Эстель и ее бабушка королева Сильвия на балконе дворца во время празднований / © Getty Images

