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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Кронпринцессе Бельгии исполнилось 25 лет: наследница престола сняла милое видео в честь праздника

Именинница также обратилась к публике, чтобы выразить благодарность за многочисленные приветствия и теплые слова.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Кронпринцессе Бельгии

Кронпринцессе Бельгии / © Instagram Бельгийской королевской семьи

В воскресенье, 25 октября, принцесса Елизавета Бельгийская отпраздновала своё 25-летие. В честь этого важного для бельгийской королевской семьи события они опубликовали новый портрет принцессы. На чёрно-белом фото, сделанном крупным планом фотографом Басом Богаертсом, старшая дочь короля Филиппа и королевы Матильды улыбается в камеру в лаконичной белой блузке.

«25 лет! Это повод для празднования. С днём рождения, принцесса Елизавета!» — говорится в сообщении, опубликованном вместе с фотографией.

Сама же Елизавета Бельгийская записала видео, которое было опубликовано в официальном аккаунте королевской семьи. Она поблагодарила всех за поздравления на французском и нидерландском языках.

«Я просто хотела поблагодарить вас за все поздравления по случаю моего 25-летия. Ваши письма, сообщения в социальных сетях и проявления внимания меня очень тронули. Я ещё не успела прочитать всё, но ваши поздравления, несомненно, подарили мне очень тёплые чувства. Спасибо вам большое за всё ваше внимание по случаю моего 25-летия», — сказала принцесса.

Кроме того, ко дню рождения девушки дворец выпустил два памятных предмета, посвящённых принцессе Елизавете.

Бельгийская почтовая служба bpost выпустила специальную марку с новым чёрно-белым портретом наследницы престола. Марки продаются листами по пять штук по цене 8,15 евро за лист.

Марка, посвящённая дню рождения Елизаветы / © Instagram Бельгийской королевской семьи

Марка, посвящённая дню рождения Елизаветы / © Instagram Бельгийской королевской семьи

Королевский монетный двор Бельгии также присоединился к празднованию, выпустив памятную монету из чистого золота 999-й пробы номиналом 12,5 евро.

Монета, посвящённая дню рождения Елизаветы / © Instagram Бельгийской королевской семьи

Монета, посвящённая дню рождения Елизаветы / © Instagram Бельгийской королевской семьи

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