Кронпринцессу Метте-Марит и ее мужа Хокона запечатлели папарацци возле больницы в Осло

Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / © Getty Images

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Отпраздновав свою 25-ю годовщину со дня свадьбы, кронпринц и кронпринцесса поехали проведать короля Харальда V, который до сих пор госпитализирован и находится в Университетской больнице Осло.

Кронпринц Хокон был за рулем, а его супруга Метте-Марит, которая и сама недавно перенесла пересадку легких в этой же больнице, была запечатлена рядом с ним на переднем сиденье автомобиля.

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Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / © Getty Images

Обеспокоенность состоянием здоровья короля Харальда V побудила его двоих детей навестить его в Национальной больнице Осло во время его пребывания там. И наследный принц Хокон, и его сестра принцесса Марта Луиза Норвежская посетили своего отца в особенно непростое для норвежской королевской семьи время.

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Их присутствие в больнице отражает обеспокоенность, вызванную ухудшением состояния монарха, который остается под медицинским наблюдением и проходит лечение от бактериальной инфекции крови. Королю Харальду V 89 лет, его сын кронпринц Хокон, как наследник престола и нынешний регент, взял на себя многие обязанности своего отца, пока продолжает восстанавливаться.

Король Харальд V / © Getty Images

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