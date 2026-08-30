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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Кронпринцесса Метте-Маритт получила новый титул после смерти короля Харальда V

Супруга новоиспеченного короля Хокона VIII, кронпринцесса Метте-Марит, теперь стала королевой-консортом.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Метте-Марит и король Хокон VIII

Королева Метте-Марит и король Хокон VIII / © Associated Press

Ранее мы уже рассказывали, что вдова бывшего короля – Соня – сохранила титул королевы. И теперь в Норвегии одновременно будут две королевы – Соня и ее невестка Метте-Марит.

Соня сохранит титул, который она носила десятилетиями, а Метте-Марит примет его как жена Хокона VIII. Эта ситуация похожа на ситуацию в Испании с 2014 года, где София сохраняет титул королевы, несмотря на то, что ее сын Филипп VI является королем, а его жена Летиция занимает центральное положение рядом с монархом и носит титул королевы.

Королева Соня и королева Метте-Марит / © Getty Images

Королева Соня и королева Метте-Марит / © Getty Images

А вот в Нидерландах, например, бывшая королева Беатрикс возобновила использование титула принцессы после отречения от престола в пользу своего сына короля Виллема-Александра.

Королева Метте-Марит и король Хокон VIII / © Associated Press

Королева Метте-Марит и король Хокон VIII / © Associated Press

Королева Метте-Марит также является матерью принцессы Ингрид Александры, которая теперь получила титул кронпринцессы и является первой наследницей короля Хокона VIII.

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