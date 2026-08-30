- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 140
- Время на прочтение
- 1 мин
Кронпринцесса Метте-Маритт получила новый титул после смерти короля Харальда V
Супруга новоиспеченного короля Хокона VIII, кронпринцесса Метте-Марит, теперь стала королевой-консортом.
Ранее мы уже рассказывали, что вдова бывшего короля – Соня – сохранила титул королевы. И теперь в Норвегии одновременно будут две королевы – Соня и ее невестка Метте-Марит.
Соня сохранит титул, который она носила десятилетиями, а Метте-Марит примет его как жена Хокона VIII. Эта ситуация похожа на ситуацию в Испании с 2014 года, где София сохраняет титул королевы, несмотря на то, что ее сын Филипп VI является королем, а его жена Летиция занимает центральное положение рядом с монархом и носит титул королевы.
А вот в Нидерландах, например, бывшая королева Беатрикс возобновила использование титула принцессы после отречения от престола в пользу своего сына короля Виллема-Александра.
Королева Метте-Марит также является матерью принцессы Ингрид Александры, которая теперь получила титул кронпринцессы и является первой наследницей короля Хокона VIII.