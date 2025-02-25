Королева Мэри и король Фредерик X побывали на службе в честь Украины

Король Дании Фредерик X и королева Мэри посетили службу в честь трехлетней годовщины российского вторжения в Украину.

В Instagram королевской четы опубликовали видео с мероприятия, прошедшего 24 февраля.

"Сегодня исполняется три года с момента вторжения России в Украину. Сегодня в церкви Холмена прошла особая служба. Королевская чета приняла участие в торжестве вместе со спикером датского парламента, министром промышленности и торговли Мортеном Бедсковым, послом Украины, а также членами датского парламента и приглашенными гостями.

Богослужение возглавил епископ Эльсинора и председатель Датского совета церквей Петер Бирч. Оно включало чтение Библии отцом Василием Тиховичем из Украинской греко-католической церкви и молитву отца Сергия Бережного из Украинской православной церкви.

По случаю мероприятия выступили спикер датского парламента, посол Украины и министр промышленности и торговли", - говорится в сообщении дворца.

Напомним, шведские монархи также посетили службу в честь Украины, на ней присутствовал король Карл Густав и королева Сильвия.

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