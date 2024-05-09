Его нужно освежить: как выглядит маникюр королевы Рании

Королева Иордании всегда безупречно выглядит на публичных мероприятиях.
На днях 53-летняя Рания побывала на конференции в США, где появилась в элегантном молочно-белом аутфите и с соответствующим маникюром.
Супруга короля Абдаллы II сделала нежный маникюр в светлом оттенке, но вблизи ногти Ее Величества выглядели не так уж безупречно. Кутикула на ногтях отросла хотя само покрытие выглядело достаточно хорошо.
Напомним, ранее мы показывали вам, какой маникюр предпочитают королевские особы. Испанская королева Летиция вовсе не покрывает лаком ногти, а ее шведская и датская коллеги любят носить яркие оттенки на ногтях.
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