Его нужно освежить: как выглядит маникюр королевы Рании

На днях 53-летняя Рания побывала на конференции в США, где появилась в элегантном молочно-белом аутфите и с соответствующим маникюром.

Королева Рания / Фото: Getty Images

Супруга короля Абдаллы II сделала нежный маникюр в светлом оттенке, но вблизи ногти Ее Величества выглядели не так уж безупречно. Кутикула на ногтях отросла хотя само покрытие выглядело достаточно хорошо.

Королева Рания / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали вам, какой маникюр предпочитают королевские особы. Испанская королева Летиция вовсе не покрывает лаком ногти, а ее шведская и датская коллеги любят носить яркие оттенки на ногтях.

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