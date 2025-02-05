Крупным планом: как выглядит новое кольцо с сапфиром принцессы Кейт

Посетив вчера Национальную портретную галерею в Лондоне, принцесса Кейт снова выгуляла свое новое любимое украшение.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Associated Press

Точно нет информации о том, кто подарил Кэтрин это украшение и, когда именно. Но принято считать, что это подарок от ее мужа принца Уильяма, символизирующее их любовь, особенно на фоне трудностей, с которыми столкнулась пара в прошлом году. Кольцо с дорожкой сапфиров удобно в носке и Кейт часто надевает его вместо помолвочного с крупным сапфиром, которое может быть не таким практичным.

Кольцо принцессы Уэльской / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, какие украшения принцесса Уэльская носит чаще всего на публичные мероприятия.

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