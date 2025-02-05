Крупным планом: как выглядит новое кольцо с сапфиром принцессы Кейт

Принцесса Уэльская носит украшение чередуя его со своим помолвочным кольцом, ранее принадлежавшим принцессе Диане.
Посетив вчера Национальную портретную галерею в Лондоне, принцесса Кейт снова выгуляла свое новое любимое украшение.
Точно нет информации о том, кто подарил Кэтрин это украшение и, когда именно. Но принято считать, что это подарок от ее мужа принца Уильяма, символизирующее их любовь, особенно на фоне трудностей, с которыми столкнулась пара в прошлом году. Кольцо с дорожкой сапфиров удобно в носке и Кейт часто надевает его вместо помолвочного с крупным сапфиром, которое может быть не таким практичным.
Ранее мы рассказывали, какие украшения принцесса Уэльская носит чаще всего на публичные мероприятия.
Читайте также:
- Носит серьги за 100 долларов: как выглядит украшение, которое выбрала для публичного выхода принцесса Кейт
- В любимом платье Zara: принцесса Кейт совершила неожиданный визит в Уэльс
- Принцессе Уэльской сделали интересное предложение: о чем идет речь