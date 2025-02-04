Кружил ее в объятиях: редкое видео, как принц Чарльз и принцесса Диана танцевали на публике

Это видео было снято вскоре после их свадьбы в отеле Sheraton Wentworth.

Принцесса Уэльская Диана в тот вечер блистала в платье из бирюзового шифона, а Чарльз был в костюме и с черным галстуком. Она обожала танцевать, а на этом видео показано, как супруги прибыли на мероприятие в отель Sheraton Wentworth и впервые Чарльз кружил свою супругу в танце на публике.

В тот вечер пара выглядела такой счастливой. Принцесса Уэльская, как известно, обожала танцевать и даже посещала частные уроки танца.

Были счастливы: как принц Чарльз кружил принцессу Диану в танце на публике

Недавно мы рассказывали, что о любви Дианы к танцам снимут фильм. В документальной ленте будет рассказана история преподавателя танцев Энн Аллан, которая учила принцессу Уэльскую танцам. В том числе она была ответственна за подготовку королевской особы к ее знаменитому танцу в Белом доме с актером Джоном Траволтой.

Джон Траволта и принцесса Диана / Фото: Associated Press

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