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Кто главный проказник дворца, из-за которого Кейт Миддлтон теряет самообладание
Принцесса Уэльская уже давно стала символом сдержанности и безупречного самоконтроля. Однако даже у неё есть маленькая слабость — младший сын, принц Луи. Именно он своими забавными выходками и непредсказуемым характером способен вывести маму из равновесия.
Публика привыкла видеть Кейт Миддлтон спокойной, улыбчивой и безупречно собранной в любых обстоятельствах. На официальных мероприятиях она легко справляется с любыми неожиданностями, а её выдержка давно стала одной из главных черт, за которую её уважают в Великобритании и далеко за её пределами.
Впрочем, как и у любой мамы, у принцессы Уэльской есть один человек, который прекрасно знает, на какие «кнопки» нажать. И это не её супруг, принц Уильям, а их младший сын — принц Луи, именно об этом рассказало издание HELLO!.
Маленький принц с сильным характером
У Луи очень сильный, независимый и упрямый характер. Именно из-за особенностей характера младший сын Кейт больше всего испытывает её терпение. Он — единственный человек, способный вывести Кейт из себя. Она очень дисциплинированна, поэтому укротить своего маленького тигренка для неё — настоящий вызов.
В то же время речь идет не о сложном ребенке, а об очень яркой личности, которая с раннего возраста стремится быть собой.
Весь мир обожает принца Луи
Если внимательно следить за королевскими мероприятиями, становится очевидно, что именно Луи чаще всего становится их главной звездой. Пока взрослые соблюдают строгий этикет, младший сын Уильяма и Кейт может корчить забавные гримасы, активно жестикулировать, демонстрировать эмоции или искренне скучать во время длительных церемоний.
Именно его непосредственность сделала мальчика любимцем социальных сетей. Каждое новое появление Луи мгновенно превращается в мемы, а фотографии с его искренними эмоциями разлетаются по интернету за считанные часы.
Особенно запомнились его забавные реакции во время военного парада Trooping the Colour, когда громкий пролет самолетов явно не вызвал у маленького принца восторга.
«Глоток свежего воздуха» для британской монархии
Именно естественность Луи делает его таким особенным. Многие называют мальчика «глотком свежего воздуха» для королевской семьи, ведь он привносит непринужденность туда, где обычно царят строгие правила и традиции.
Луи чрезвычайно харизматичен, игрив и ласков. Его открытость легко покоряет людей, поэтому даже небольшие шалости вызывают не осуждение, а искреннюю улыбку. Неудивительно, что люди охотно прощают ему моменты, когда он открыто спорит с родителями или нарушает официальный протокол.
Принц Луи уже давно стал одним из самых ярких героев британской монархии. Его искренность, непосредственность и детская энергия придают королевским событиям человечности, а каждое его новое появление вызывает волну улыбок по всему миру. И если даже такая уравновешенная мама, как Кейт Миддлтон, иногда не может сдержать эмоций из-за проказ младшего сына, это лишь ещё раз напоминает, что за стенами дворца живёт обычная семья, где детские шалости — такая же часть жизни, как и королевские традиции.