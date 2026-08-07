Кто главный проказник дворца, из-за которого Кейт Миддлтон теряет самообладание / © Associated Press

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Публика привыкла видеть Кейт Миддлтон спокойной, улыбчивой и безупречно собранной в любых обстоятельствах. На официальных мероприятиях она легко справляется с любыми неожиданностями, а её выдержка давно стала одной из главных черт, за которую её уважают в Великобритании и далеко за её пределами.

Впрочем, как и у любой мамы, у принцессы Уэльской есть один человек, который прекрасно знает, на какие «кнопки» нажать. И это не её супруг, принц Уильям, а их младший сын — принц Луи, именно об этом рассказало издание HELLO!.

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Маленький принц с сильным характером

принц Луи / © Getty Images

У Луи очень сильный, независимый и упрямый характер. Именно из-за особенностей характера младший сын Кейт больше всего испытывает её терпение. Он — единственный человек, способный вывести Кейт из себя. Она очень дисциплинированна, поэтому укротить своего маленького тигренка для неё — настоящий вызов.

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В то же время речь идет не о сложном ребенке, а об очень яркой личности, которая с раннего возраста стремится быть собой.

Весь мир обожает принца Луи

Принц Луи и Кейт Миддлтон / © Associated Press

Если внимательно следить за королевскими мероприятиями, становится очевидно, что именно Луи чаще всего становится их главной звездой. Пока взрослые соблюдают строгий этикет, младший сын Уильяма и Кейт может корчить забавные гримасы, активно жестикулировать, демонстрировать эмоции или искренне скучать во время длительных церемоний.

Именно его непосредственность сделала мальчика любимцем социальных сетей. Каждое новое появление Луи мгновенно превращается в мемы, а фотографии с его искренними эмоциями разлетаются по интернету за считанные часы.

Особенно запомнились его забавные реакции во время военного парада Trooping the Colour, когда громкий пролет самолетов явно не вызвал у маленького принца восторга.

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«Глоток свежего воздуха» для британской монархии

© Getty Images

Именно естественность Луи делает его таким особенным. Многие называют мальчика «глотком свежего воздуха» для королевской семьи, ведь он привносит непринужденность туда, где обычно царят строгие правила и традиции.

Луи чрезвычайно харизматичен, игрив и ласков. Его открытость легко покоряет людей, поэтому даже небольшие шалости вызывают не осуждение, а искреннюю улыбку. Неудивительно, что люди охотно прощают ему моменты, когда он открыто спорит с родителями или нарушает официальный протокол.

Принц Луи уже давно стал одним из самых ярких героев британской монархии. Его искренность, непосредственность и детская энергия придают королевским событиям человечности, а каждое его новое появление вызывает волну улыбок по всему миру. И если даже такая уравновешенная мама, как Кейт Миддлтон, иногда не может сдержать эмоций из-за проказ младшего сына, это лишь ещё раз напоминает, что за стенами дворца живёт обычная семья, где детские шалости — такая же часть жизни, как и королевские традиции.

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