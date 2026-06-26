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Кто носил Кентскую тиару с бриллиантами на своей свадьбе: уникальная история королевского украшения
Это украшение носили многие невесты из семьи Виндзоров.
В этом месяце состоялась свадьба леди Марины Виндзор — внучки покойной герцогини Кентской. В день свадьбы она сияла в элегантном белом платье лаконичного дизайна, а также в изысканной бриллиантовой тиаре и серьгах.
Тиара невесты — это знаменитая Кентская тиара, у которой долгая история. Её происхождение уходит корнями к королеве Марии, супруге короля Георга V. Впоследствии тиара передавалась в семье от женщины к женщине, пока не оказалась в собственности Кэтрин Уорсли, которая надела ее на свою свадьбу, когда она вышла замуж за принца Эдварда, герцога Кентского, в 1961 году. Однако тогда тиара выглядела совсем иначе.
Вариант тиары, которую носила Марина, был создан в 1970-х годах путём дополнения её бриллиантами из другой тиары. Герцогиня Кентская на протяжении многих лет часто носила эту обновлённую версию на важных королевских мероприятиях.
Однако в этой тиаре в 1992 году вышла замуж и дочь герцогини Кентской — леди Хелен.